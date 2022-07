Se pregătește transferul lui Ianis Hagi în Turcia!? Ce i-a transmis Erdogan președintelui Iohannis despre fotbalistul român

Klaus Iohannis a avut, joi, o întrevedere cu omologul său turc, Recep Erdogan, în marja participării la Summitul NATO de la Madrid. La finalul acesteia, cei doi lideri au schimbat câteva vorbe și despre fotbal.

Președintele turc l-a întrebat pe Iohannis ce mai face Gheorghe Hagi, marele fotbalist român, care a stris istorie atât în fotbalul românesc, cât și în cel turc.

Erdogan nu l-a uitat nici pe fiul „Regelui”, Ianis Hagi, despre care a spus că este un fotbalist foarte talentat.

Ianis Hagi, dorit de mai multe cluburi din Turcia

Declarațiile lui Erdogan îi deschid practic și mai mult drumul lui Ianis Hagi către fotbalul turcesc, asta după ce mijlocașul a fost dorit în mai multe rânduri de echipe din Superliga Turciei.

Nici Ianis Hagi nu ar refuza o ofertă bună din campionatul turc. Născut în Turcia, Ianis Hagi a recunoscut de curând că și-ar dori ca la un moment dat să îmbrace tricoul lui Galatasaray.

„Îmi doresc, într-adevăr (n.r.- să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Din păcate, nu (n.r.- nu a învățat limba turcă). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a spus Ianis Hagi, potrivit Digisport.

Ianis Hagi, dorit de Istanbul Bașakșehir

În vara anului trecut mijlocașul ofensiv a fost dorit de Istanbul Bașakșehir, fostă campioană a Turciei.

Deși părea că va ajunge la o înțelegere cu turcii, în cele din urmă Ianis Hagi a ales să continue alături de Rangers, care a ajuns în sezonul 2021/2022 până în finala Europa League, pierdută în fața lui Eintracht Frankfurt, după 5-4, la loviturile de departajare.

Din păcate, în a doua parte a sezonului trecut Ianis Hagi nu și-a putut aduce aportul pentru echipa sa, deoarece se află în perioada de recuperare după accidentarea suferită la genunchi.