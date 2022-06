„Simțeam că este imposibil să mai merg!” Ianis Hagi a vorbit despre calvarul trăit după accidentare

Accidentat în iarnă, Ianis a suferit o intervenție chirurgicală complicată, iar în prezent se află într-un proces dificil de recuperare.

„Astea sunt momente normale pentru un om care nu e accidentat. Eu mi-am adus aminte cum a fost prima oară când am putut să merg după o lună și jumătate. Prima dată când am pus mâna pe minge, când am început să jonglez.

Astea vin după o perioadă de o lună și jumătate în care nu ești fericit, în care nu poți face chestii, dup-aia reușești din nou să le experimentezi.

Ianis Hagi a trecut prin momente dificile după accidentare

Fericirea este incredibilă, începi să râzi, te duci acasă zâmbind, toată ziua zâmbești. Înainte de accidentare, nu puneam mare preț pe lucrurile astea. Mergeam super-normal.

Dar prima dată când am mers după operație și zâmbeam continuu. Mama mă întreba dacă am văzut ceva haios. Îi spuneam că e prima zi în care merg. E ceva incredibil. După prima zi, simțeam că e imposibil să mai merg”, a spus Ianis Hagi, potrivit as.ro.

Ianis Hagi a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și va reveni pe teren abia în toamnă.