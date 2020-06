Astra a anuntat ce se intampla cu Bogdan Andone si Gabi Tamas chiar in ziua meciului cu Gaz Metan! Anuntul facut de oficiali

Presedintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, a confirmat ca Bogdan Andone si cu Gabi Tamas vor semna prelungirea contractelor.

Contractul lui Andone expira maine, pe 16 iunie, dar se pare ca cele doua parti au ajuns la o intelegere.

"Astazi am incheiat negocierile si Bogdan Andone va semna prelungirea. Atat el, cat si stafful sau, vor semna pe inca un an cu Astra. Si cu Gabi Tamas am ajuns la un acord pentru prelungirea contractului, tot pe inca un an", a declarat Dani Coman pentru DigiSport.

Marius Sumudica a declarat ca Bogdan Andone a preferat sa ramana in Romania, chiar daca a avut oferte bune din Emiratele Arabe Unite.

"Bogdan a avut o oferta din Emirate zilele trecute, pe care a refuzat-o. A spus ca nu este momentul sa paraseasca fotbalul romanesc, pentru ca inca n-a facut nimic aici. Vrea sa o ia pas cu pas, isi doreste sa faca performanta aici. E un tip mult mai ordonat decat mine, eu cred ca va avea succes. Sa castigi 9 meciuri din 10 si sa ajungi in play-off e o performanta. Sunt convins ca va realiza lucruri frumoase in continuare", a spus Marius Sumudica pentru DigiSport.