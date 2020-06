Antrenorul Astrei a primit o oferta URIASA! Marius Sumudica a dezvaluit cine il vrea pe Bogdan Andone! Care este decizia luata

Marius Sumudica spune ca are o relatie foarte buna cu Astra si antrenorul Bogdan Andone si a dezvaluit ce oferta a primit acesta.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep si fost antrenor la Astra, spune ca tine legatura cu Bogdan Andone si a dezvaluit ce oferta a avut actualul antrenor al giurgiuvenilor. Oferta era clar una avantajoasa, din pricina salariilor foarte bune care se dau in zona golfului.

"Bogdan a avut o oferta din Emirate zilele trecute, pe care a refuzat-o. A spus ca nu este momentul sa paraseasca fotbalul romanesc, pentru ca inca n-a facut nimic aici. Vrea sa o ia pas cu pas, isi doreste sa faca performanta aici. E un tip mult mai ordonat decat mine, eu cred ca va avea succes.

Sa castigi 9 meciuri din 10 si sa ajungi in playoff e o performanta. Sunt convins ca va realiza lucruri frumoase in continuare. Eu vorbessc cu Bogdan, e parte din familia mea. E dezamagit de tot ce se intampla, la fel imi spune si despre jucatori. E greu sa gestionezi o astfel de situatie.", a spus Sumudica la Digi Sport.

In urma cu o saptamana, Bogdan Andone spunea ca i se termina contractul pe 16 iunie si nu stie daca va mai continua la Astra. In aceasta situatie este si Gabi Tamas, insa cei doi sunt asteptati sa prelungeasca cel putin pana la finalul sezonului.

Astra joaca astazi cu Gaz Metan in primul meci pentru ambele echipe de dupa pandemia de coronavirus. Astra este pe locul 4 in playoff, cu 24 de puncte si ar urca pe locul 2 in cazul unei victorii, in timp ce mediesenii sunt pe 6, cu 23 de puncte.