Tehnicianul a subliniat că două momente petrecute în prima parte a jocului au fost decisive și i-au permis echipei sale, la care a contribuit și Valentin Mihăilă (vezi reușita aici), să gestioneze finalul partidei într-un ritm scăzut.



Palut a recunoscut că se aștepta la un duel mult mai dificil, având în vedere calitatea adversarului, și a fost mulțumit de modul în care jucătorii săi au respectat planul tactic, mai ales până la eliminarea unui adversar.



"Am văzut pe teren acest limbaj corporal"



Tehnicianul a identificat momentele care au înclinat balanța decisiv în favoarea echipei sale, dar a și tras un semnal de alarmă legat de atitudinea jucătorilor săi din a doua parte a meciului.



"Două goluri rapide și un cartonaș roșu într-un moment critic ne-au adus șansa de a termina la un tempo mai scăzut un meci care se anunța foarte dificil. Până la cartonașul roșu am fost extrem de mulțumit de fotbalul practicat. După 3-1 și cu un om în plus, am crezut că meciul s-a terminat. Am văzut pe teren acest limbaj corporal. Ne-am relaxat și le-am oferit adversarilor prea multe faze fixe și șanse de a crea busculade în careu", a spus İlhan Palut la conferința de presă.



Acesta a ținut să-și felicite jucătorii pentru efortul depus și a insistat că, în ciuda scorului, victoria nu a fost deloc una ușoară. "Respectăm mult acest adversar. Cred că până la eliminare, meciul era deschis oricărui rezultat, chiar dacă noi jucam bine", a adăugat antrenorul.

