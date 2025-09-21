Fostul star de la Real Madrid a marcat primul său gol în tricoul "canarilor galbeni" în meciul cu Kasımpașa, din etapa a șasea din SuperLig.



Spaniolul, aflat la prima sa partidă ca titular sub comanda lui Domenico Tedesco, nu a avut nevoie de timp de acomodare și a deschis scorul în minutul trei al confruntării de pe stadionul Sukru Saracoglu.



Debut de vis pentru iberic



Mijlocașul ofensiv a confirmat astfel așteptările uriașe ale fanilor turci, care au umplut arena pentru a-și vedea la treabă noul idol.



În ciuda golului timpuriu marcat de Asensio, Fenerbahce a făcut doar egal, scor 1-1, pe terenul lui Kasimpasa. În urma acestui rezultat, echipa spaniolului ocupă locul trei în campionat, cu 12 puncte.

