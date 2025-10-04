Agentul a temperat entuziasmul general și a transmis că are așteptări mult mai mari de la internaționalul român, care a spart gheața la Rizespor.



Reușita de generic a lui Mihăilă a venit în prelungirile partidei Antalyaspor - Rizespor, încheiată 2-5. Intrat pe teren în repriza secundă, românul a recuperat un balon în propria jumătate și, fără ezitare, a șutat direct de la centrul terenului, învingându-l pe portarul advers.



Ioan Becali: "Eh, se mai întâmplă în fotbal"



Contactat pentru a comenta capodopera lui Mihăilă, Ioan Becali s-a bucurat pentru reușita fotbalistului, dar a rămas cu picioarele pe pământ. Agentul a pus presiune atât pe el, cât și pe Olimpiu Moruțan.



"Da, dom'ne, un gol foarte frumos. Mă bucur mult pentru reușita lui, pentru revenirea lui. Bine că a dat golul acesta frumos și bine că a câștigat echipa sa. Cel mai important este că s-a refăcut și a intrat în meci", a spus Becali, care apoi a adăugat zâmbind, după ce i s-a transmis că turcii au fost impresionați: "Eh, se mai întâmplă în fotbal".



Impresarul a continuat pe un ton exigent: "Nu știu deocamdată dacă va fi la națională pentru meciurile din octombrie. Moruțan este și el bine, dar așteptăm mai multe și de la el, și de la Mihăilă", a transmis agentul pentru Digisport.



Golul din SuperLig este primul pentru Mihăilă la noua sa echipă și vine după o perioadă extrem de dificilă, marcată de o accidentare. Ultima oară când internaționalul român înscrisese pentru o echipă de club se întâmpla în mai 2024, pe vremea când juca la Parma.

