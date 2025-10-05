România va juca două meciuri pe teren propriu în această lună, ambele pe Arena Națională: cu Moldova (amical, joi, ora 21:00) și Austria (preliminarii CM 2026, duminică, 21:45).

Naționala se reunește la Mogoșoaia pentru meciurile cu Moldova și Austria



Naționala s-a reunit duminică, la baza de pregătire de la Mogoșoaia. Sub comanda lui Mircea Lucescu au sosit deja fotbaliștii care au evoluat în acest weekend la echipele de club, precum Ianis Hagi, Cristi Manea, Valentin Mihăilă, Dennis Man, Cătălin Cîrjan sau Raul Opruț.



A fost un weekend cu multe realizări pentru tricolori la echipele de club. Ianis Hagi a reușit un gol și un assist la Alanyaspor, Valentin Mihăilă a înscris din propria jumătate de teren la Rizespor, iar Dennis Man a izbutit și el un gol și un assist la PSV Eindhoven.

