Parada modei la Mogoșoaia: cum au apărut Hagi, Mihăilă și Cîrjan înaintea meciurilor cu Moldova și Austria
Echipa națională a României demarează pregătirile pentru meciurile cu Moldova și Austria, din această lună.

Echipa Nationala Ianis Hagi valentin mihaila Catalin Cirjan
România va juca două meciuri pe teren propriu în această lună, ambele pe Arena Națională: cu Moldova (amical, joi, ora 21:00) și Austria (preliminarii CM 2026, duminică, 21:45).

Naționala se reunește la Mogoșoaia pentru meciurile cu Moldova și Austria

Naționala s-a reunit duminică, la baza de pregătire de la Mogoșoaia. Sub comanda lui Mircea Lucescu au sosit deja fotbaliștii care au evoluat în acest weekend la echipele de club, precum Ianis Hagi, Cristi Manea, Valentin Mihăilă, Dennis Man, Cătălin Cîrjan sau Raul Opruț.

A fost un weekend cu multe realizări pentru tricolori la echipele de club. Ianis Hagi a reușit un gol și un assist la Alanyaspor, Valentin Mihăilă a înscris din propria jumătate de teren la Rizespor, iar Dennis Man a izbutit și el un gol și un assist la PSV Eindhoven. 

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) este out de la națională pentru aceste meciuri, astfel că variantele pentru postul de fundaș stânga sunt Raul Opruț (Dinamo) și debutantul Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)!

Alți debutanți convocați de Mircea Lucescu sunt Răzvan Sava, portarul lui Udinese din Serie A, israelianul Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și, în sfârșit, Cătălin Cîrjan (Dinamo)!

Quasi-debutanți sunt și Vlad Dragomir (Pafos) și Louis Munteanu (CFR Cluj), fiecare cu un singur meci la națională.

Jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0)Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

