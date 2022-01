Ousmane Dembele a rupt tăcerea! S-a înfuriat după reacția Barcelonei și a spus tot

Francezul este un ”copil problemă” pe Camp Nou, iar evoluțiile sale slabe, combinate cu seria lungă de accidentări, dar și cu problemele comportamnetale care îl caracterizează, i-au făcut pe șefii Barcelonei să se gândească la plecarea acestuia.

În această dimineață, Matei Alemany, directorul sportiv al Barcelonei, a anunțat că Dembele trebuie să plece de urgență de la echipă. În replică, Dembele a lansat un comunicat oficial.

”Sunt patru ani de când citesc lucruri despre mine, la care nu am răspuns. Sunt patru ani de când apar tot felul de zvonuri despre mine. Sunt patru ani de când se vorbește despre mine, de când se minte cu un singur scop, de a mă distruge. Sunt patru ani de când am evitat să răspund, să nu mă justific niciodată. Am greșit? Cu siguranță.

Începând de azi, s-a terminat. Voi răspunde sincer, fără a ceda în fața niciunui șantaj. Am 24 de ani și, la fel ca orice om, am defecte, imperfecțiuni. Am trecut prin momente dificile, accidentări, am avut COVID-19. Fără nici măcar un antrenament, antrenorul m-a solicitat și eu am respectat tot ce mi-a cerut, fără a mă opune.

Am dat totul pe teren așa cum am făcut-o mereu pentru că fotbalul este pasiunea mea. Sunt conștient că am avut norocul să am cea mai frumoasă meserie din lume.

Mesajul meu este transparent. Nu dau voie nimănui să se gândească la faptul că nu sunt implicat în proiectul sportiv. Nu dau voie nimănui să îmi atribuie dorințe pe care niciodată nu le-am avut. Nu dau voie nimănui să vorbească în locul meu sau în locul impresarului meu în care am încredere totală.

Încă am contract cu Barcelona, sunt devotat total clubului, sunt la dispoziția echipei și a antrenorului meu. Întotdeauna am dat totul pentru colegii mei, iar acest lucru nu se va schimba acum.

Nu sunt o persoană care întinde capcane și nici nu am obiceiul de a ceda șantajelor. Cu siguranță, dragostea este o variantă a șantajului.

Așa cum știți, sunt dicuții. Îl las pe agentul meu să se ocupe, este teritoriul lui. Locul meu este pe terenul de fotbal, să joc, să împart momente de bucurie cu colegii mei și cu suporterii. Mai presus de orice, trebuie să ne concentrăm la un lucru esențial: să învingem”, a transmis Ousmane Dembele.

Ousmane Dembélé: “For four years people have spoken for me, shamefully lied with a single purpose, the intention of harming me. I have been following my line of never answering for four years. Has it been a mistake? Surely. It’s over”. ???????????? #Dembele Full Dembouz statement ⤵️???? pic.twitter.com/VsXOVVj1fb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

”Trebuie să plece cât mai curând”

Directorul sportiv al Barcelonei, Mateu Alemany, a ofeit, joi dimineață, o serie de declarații care l-au avut ca țintă pe Ousmane Dembele. Aflat cu mai puţin de şase luni de finalul contractului, internaţionalul francez de 24 de ani a primit "mai multe oferte" pentru prelungire şi i-ar fi transmis lui Xavi, antrenorul său, dorinţa de a rămâne. Dar până acum nu s-a ajuns la un acord între clubul catalan şi reprezentanţii jucătorului.

"Ni se pare evident că jucătorul nu vrea să continue şi să se implice în viitorul proiect al Barcei. În aceste condiţii, i-am spus lui şi agenţilor săi că trebuie să plece cât mai curând posibil. Am început discuţiile în jurul lunii iulie. Pe parcursul acestor şase, şapte luni am discutat.

Barca a făcut mai multe oferte, astfel încât jucătorul să poată continua cu noi. Aceste oferte au fost respinse sistematic de agenţii săi. Sperăm să-l transferăm înainte de 31 ianuarie", a declarat Alemany.

Ajuns la Barcelona pentru o sumă estimată la 135 de milioane de euro în vara lui 2017, după un sezon la Borussia Dortmund, Dembele a jucat doar 129 de meciuri în patru ani şi jumătate, din cauza unei serii de accidentări care l-a ţinut departe de teren timp de aproape doi ani, în total. Dacă până pe 31 ianuarie nu se încheie un transfer, clubul blaugrana, împovărat de o datorie de peste un miliard de euro, ar trebui să se resemneze cu ideea de a-l vedea plecând gratis în vară.