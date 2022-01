"Ce, sunt animal!? Ce am văzut în pușcărie m-a șocat!" Destăinuirile unui fost fotbalist la Rapid

Fotbalistul a adunat nouă meciuri în Liga 1, fiind legitimat la Rapid și Pandurii, dar nu sportul i-a marcat viața. Acesta a făcut doi ani și patru luni de închisoare dintr-o condamnare de trei ani, 11 luni și 20 de zile.

Dobroiu și-a spus povestea într-un interviu pentru playsport.ro, acordat jurnalistului Cătălin Mureșanu.

Povestea lui Dobroiu

Dobroiu a fost găsit vinovat pentru trafic și consum de droguri, iar închisoarea i-a schimbat percepția despre viață. El a povestit ce a trăit în închisoare. Acesta și-a amintit că a fost coleg de cameră cu un alt fotbalist.

Răzvan Pădurețu, fotbalist cu peste 170 de meciuri în Liga 1, pentru Unirea Urziceni, Gloria Bistrița, ASA Târgu Mureș sau Dinamo, având în palmares trei titluri de campion, a fost condamnat la 1 an și două luni de închisoare pentru omor din culpă, deși, conform spuselor lui Dobroiu, acesta nu era vinovat.

”La Rahova. O condamnare de 3 ani, 11 luni și 20 de zile și am făcut doi ani și 4 luni. Am avut și unele probleme, însă, cum sunt eu nebun, nu am acceptat nimic. Chiar dacă îmi cerea cineva pachetul de țigări sau să-i fac vreun masaj, reacționam, nu aveam cum să fiu eu așa…

Jucam jocuri de noroc, așa i se spunea, făceam cazinoul. Și m-a prins. A venit DIICOT-ul de afară peste polițiștii de acolo, că jucam jocuri de noroc și sunam acasă, pe mama și pe nevastă-mea și le ziceam să-mi trimită câte 50 de milioane, că trebuie să cinstesc gaborii să mă scoată la muncă. Și eu jucam, iar ăia, îți dai seama, ascultau telefoanele. Și au venit ăia de la DIICOT peste ăștia… m-au scos la declarații, ce am pățit și atunci! Barbut și table, asta era cazinou (râde).

"Am stat în cameră cu Pădurețu"

Am stat în cameră cu Răzvan Pădurețu. (n.r. fost fotbalist la Dinamo, campion cu Unirea Urziceni). Era închis pentru omor din culpă. Ce crezi? Era unul mort pe mijlocul străzii, întuneric afară, a dat peste el. I-a dat un an și trei luni, a făcut mult mai puțin decât mine, că a ieșit la muncă. Eu nu am ieșit la muncă!

Am ieșit șase ore și, după șase ore, i-am zis polițistului să mă ducă la cameră. Și îți face raport dacă îți dai demisia. Păi se ducea Dragnea. Și am zis că mai bine mai fac patru, cinci luni în plus decât să mă chinuiți voi pe aici. Mai bine stau eu liniștit și citesc Biblia, am citit-o la închisoare de o știu pe de rost. M-a ajutat mai mult să citesc Biblia decât să curăț cartofi.

Dobroiu: "Ne spuneau 'colete'"!

Te puneau șase, șapte ore să cureți ceapă, cartofi și dovlecei pentru patru zile câștig pe lună! După ce că sunt eu chinuit aici, vai de capul meu, mă chinui și tu, mă umilești.

Nu munca mă deranja pe mine. Auzi cum ne spuneau, colete. Noi, deținuții care ieșeam la muncă, eram colete, așa ne spuneau polițiștii. Păi eu sunt colet? Ce, sunt animal?! Ce am văzut acolo m-a șocat, nu credeam că există așa ceva. Nu era zi de la Dumnezeu să nu mă uimească ceva.

Da! Eu am avut noroc cu mama. Ea se împrumuta săraca și îmi trimitea bani la închisoare, datorită ei nu am ajuns cu cămătari, cu alte prostii. Și eu jucam cazinou la pușcărie!”, a povestit Alexandru Dobroiu, pentru Playsport.