Un român se află printre cei mai promițători fotbaliști din lume: „Un profesionist desăvârșit”

Publicația britanică „The Guardian” l-a inclus pe Eduardo Corlat (17 ani) , căpitanul naționalei României U18 și fundașul central al lui Real Madrid la aceeași categorie de vârstă, pe lista celor mai promițători fotbaliști din lume.

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Jurnaliștii englezi fac ancheta dedicată tinerelor talente în fiecare an. Anul acesta l-au inclus pe Edu Corlat pe o listă cu 60 de jucători de perspectivă.

Eduardo Corlat, printre puștii de mare viitor din fotbal

„Lider la categoria sa de vârstă pentru echipa națională și junior la Real Madrid, Corlat este genul de jucător pe care îți este greu să îl ignori în timpul unui meci.

Felul în care înțelege jocul îl face să pară imediat mai matur decât cei din jurul său. Poziționarea lui este excelentă și știe cum să paseze mingea. Și nu ezită nici să iasă el singur cu mingea din apărare.

Selecționerul României U17, Mircea Diaconescu, îl descrie ca pe un jucător care 'are amprenta lui Real Madrid în totalitate'. Adaugă că 'e un profesionist desăvârșit, poate să joace sub presiune și face parte dintr-o generație grozavă de jucători români'”, a notat theguardian.com.

CV-ul lui Edu Corlat

Stoperul Eduardo Corlat s-a născut pe 17 februarie 2009 la Madrid și are ambii părinți români. Real Madrid l-a transferat la 11 ani, după ce s-a format anterior la Getafe și Moscardo.