Ionuț Nedelcearu, jucătorul lui Akron Togliatii, speră să prindă lotul convocat de Mircea Lucescu pentru importanta partidă cu Turcia și spune că fotbaliștii români nu vor fi copleșiți de presiunea pusă de publicul turc. Deși a jucat meci de meci în Rusia și este căpitanul echipei de club, iar Radu Drăgușin a fost accidentat, selecționerul s-a bazat în centrul defensivei naționalei pe Adrian Rus, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Andrei Burcă și Mihai Popescu, la ultimele partide.



Semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, pe arena lui Beșiktaș, Tupras Stadium, care are o capacitate de 42.500 de locuri. Partida este programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va stabili echipa calificată în finala barajului, unde "tricolorii" ar urma să întâlnească învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.



"Eu muncesc mult și sunt gata să ajut când e nevoie de mine"

"Mereu mi-am dorit să fiu la echipa națională, să ajut cât de mult pot. Am înțeles că după transferul meu în Rusia... a fost cumva un pas în spate pentru mine, am acceptat că o să fiu convocat la echipa națională mai greu.

Dar eu muncesc mult și sunt gata să ajut când e nevoie de mine la echipa națională. Am vorbit cu cei din staff, m-au sunat, mi-au spus că sunt în continuare pe lista lor, chiar dacă nu am fost chemat la ultimele acțiuni.



"Avem avantajul că se joacă un singur meci"

Cred că șansele contra Turciei sunt egale, 50-50. Avem un plus, un avantaj pentru că va fi un singur meci, iar în 90 de minute se poate întâmpla orice. De obicei, echipa mai bună pe hârtie se impune în dublă manșă, dar rezultatul unui singur meci poate fi decis de multe necunoscute. Avem șansele noastre, cred că avem calitatea și puterea psihică să jucam parte în parte cu Turcia.



Îmi doresc să fiu pe teren cu Turcia și să ajut echipa națională, să câștigăm acest meci. Toată lumea știe ce suporteri au și ce presiune pot pune de adversar, dar sunt sigur că și noi, cei care vor fi în teren, suntem pregătiți. Cu toții au jucat pe astfel de stadioane, au experiență și știu la ce să se aștepte", a declarat Ionuț Nedelcearu pentru Sport.ro

Foto - Getty Images

