Nedelcearu își explică transferul în Rusia

După doi ani și jumătate în tricoul lui Palermo, în Serie B, Nedelcearu a fost vândut la Akron Togliatti, locul 9 în prima ligă din Rusia, pentru 130.000 de euro.



Nedelcearu a mai jucat în Rusia, la Ufa (2018-2020), însă într-o perioadă în care echipele de club și naționalele nu se aflau sub sancțiunile dictate de FIFA și UEFA ca urmare a invaziei din Ucraina.



Într-un interviu acordat în Italia, Nedelcearu spune că a simțit "o dorință puternică" de a reveni în Rusia și consideră campionatul de acolo drept "unul dintre cele mai competitive".



"Eram deja familiarizat cu fotbalul din Rusia pentru că am jucat acolo doi ani și jumătate. Am simțit o dorință puternică să revin, iar interesul lui Akron mi-a captat imediat atenția. După ce am evaluat și celelalte opțiuni, am ales să mă transfer acolo pentru că e un campionat pe care îl cunosc și îl respect. Îl consider unul dintre cele mai competitive.



În plus, clubul m-a făcut să mă simt parte din familie chiar de până să semnez, astfel că decizia a devenit și mai simplă.



Viața unui fotbalist este impredictibilă, iar momente ca acestea vin pe neașteptate. Totuși, consider că totul se întâmplă cu un motiv, iar fiecare pas aduce noi provocări și oportunități.



Am avut multe momente minunate la Palermo și am învățat multe lecții valoroase. În Italia se pune mult accent pe partea tactică, iar asta m-a ajutat să cresc ca fotbalist, dar și ca om. Sunt foarte recunoscător pentru experiența de acolo.



Fanii lui Palermo sunt extraordinari. Prin pasiunea lor și susținerea necondiționată reușesc să creeze o atmosferă unică. Te face mândru că ești fotbalist. Îi voi purta mereu în suflet și sper că vor continua să susțină echipa cu același entuziasm pentru că sunt al 12-lea jucător de pe teren", a spus Ionuț Nedelcearu, pentru ILovePalermoCalcio.



Akron Togliatti ocupă locul 9 după 18 etape, cu 22 de puncte, la șase lungimi peste prima poziție care duce la barajul pentru evitarea retrogradării.



Lupta la titlu este strânsă. Primele cinci clasate Krasnodar, Zenit, Spartak Moscova, Dinamo Moscova și Lokomotiv Moscova sunt separate de doar patru puncte. Totuși, cluburile din Rusia nu au dreptul de a participa în competițiile europene.

Nedelcearu explică de ce a refuzat să revină la Dinamo

La scurt timp după ce transferul său în Rusia a devenit oficial, Nedelcearu a ținut să explice de ce nu a ajuns la Dinamo în această iarnă. Fundașul echipei naționale spune că partea financiară nu a contat în alegerea sa.



"Vreau să pun capăt speculațiilor: toate informațiile legate de sume de bani sau pretenții financiare sunt false. Decizia mea nu a fost despre bani, ci despre momentul potrivit și direcția pe care am considerat că trebuie să o urmez acum.



Dinamo a fost, este și va rămâne echipa mea de suflet, iar din respect pentru club și suporteri am simțit nevoia să vorbesc deschis. În fotbal, ca și în viață, unele decizii se iau cu inima, altele cu rațiunea. Indiferent de deciziile pe care le iau în carieră, legătura mea cu Dinamo nu se va schimba niciodată.



În același timp, vreau să fie clar că decizia de a-mi continua cariera în Rusia nu are nicio legătură cu aspecte politice, conflicte sau alte circumstanțe externe. Este o alegere profesională, luată în funcție de ceea ce consider potrivit pentru parcursul meu. La final, deciziile pe care le iau în carieră îmi aparțin și nu simt că trebuie să le explic sau să fie înțelese de toată lumea", a transmis Nedelcearu, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.