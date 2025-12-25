După patru ani în Italia, Nedelcearu s-a transferat în iarna anului trecut la Akron Togliatti, în Rusia, după ce a negociat și cu Dinamo. Acolo este titular incontestabil, reușind să bifeze 22 de apariții.



Ionuț Nedelcearu vrea să revină la Dinamo: ”Ăsta e visul meu”



Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Nedelcearu spune că, dacă s-ar întoarce în România, o va face doar la Dinamo București.



Fundașul vrea să-și îndeplinească visul, acela de a cuceri un trofeu cu echipa sa de suflet.



”Cu Dinamo am vorbit, au mai fost câteva echipe interesate. Am spus de la început, dacă revin în România, doar Dinamo va fi.



Sper și ăsta e visul meu, ca într-o zi să câștig un trofeu sau trofee cu Dinamo”, a spus Nedelcearu, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.



În cei patru ani petrecuți în Italia, Ionuț Nedelcearu a bifat 100 de partide la nivel de Serie B, reușind să marcheze de patru ori și să ofere trei pase decisive.



În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 1,5 milioane de euro.

