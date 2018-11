ULTIMA ORA! Reghecampf a plecat de la Al-Wahda! Motivul pentru care si-a dat DEMISIA + declaratia lui Gigi Becali despre o revenire la FCSB

Laurentiu Reghecampf o antrena pe Al-Wahda din iulie 2017.

Reghecampf a plecat de la Al-Wahda. Antrenorul roman de 43 de ani a luat decizia dupa infrangerea de pe teren propriul cu Al Jazira, fiind nemultumit dupa ce seicii au vandut mai multi jucatori importanti iar acestia au fost inlocuiti cu jucatori veniti liber de contract.

Laurentiu Reghecampf a semnat cu Al-Wahda in iulie 2017 pe 2 ani - el primea un salariu de 1.5 milioane de euro. Al-Wahda este pe locul 5 in campionat cu 15 puncte dupa 10 etape, cu 9 puncte sub liderul Al Sharjah.

Intrebat despre posibilitatea ca Reghecampf sa se intoarca la FCSB, Becali a raspuns: "Ce treaba am eu cu Laurentiu Reghecampf acum? Daca nu i-a convenit, a plecat. Sa fie sanatos. Dar in acest moment, nu mai am nicio treaba cu Reghe” a spus Becali pentru Fanatik.