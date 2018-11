Reghecampf, probleme in Emirate! Reactia FERMA a seicului care ii da 4 milioane pe an: ce a spus dupa ce romanul a primit 11 goluri in 4 meciuri

Reghecampf are o situatie complicata la arabi dupa ultimele rezultate.

Presa araba a scris in ultimele zile ca antrenorul roman ar putea fi demis, insa seicul Ahmed Al Rumaithi i-a dat un vot de incredere lui Reghecampf. Omul care conduce Al Wahda a pus capat tuturor zvonurilor si a declarat ca postul fostului antrenor de la FCSB nu este in pericol.



"Ii rog pe fani sa sustina echipa si pe antrenorul Reghecampf. Ii invit pe suporteri la o intalnire privata in care vom discuta totul despre situatia echipei, insa va rog sa nu mai criticati. Antrenorul nu va fi schimbat", a declarat seicul Al Rumaithi, potrivit alain.com.

Reghecampf a primit nu mai putin de 11 goluri in ultimele 4 partide, iar Al Wahda s-a dus la cinci puncte de locul 1. Reghecampf are drept obiectiv castigarea titlului in acest sezon.

Reghecampf a semnat cu Al Wahda in vara lui 2017 si are un salariu care il plaseaza in topul celor mai bine platiti antrenori romani: 4 milioane de dolari pe an ii dau arabii.