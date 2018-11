PERICOL MARE pentru Reghecampf! Anuntul facut de arabi in aceasta dimineata

Al-Wahda nu a obtinut nicio victorie in ultimele patru meciuri jucate.

Echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf nu a reusit sa obtina victorie in ultimele patru meciuri jucate, iar antrenorul roman este in pericol sa fie demis.

Seicii sunt pregatiti sa-l dea afara pe Reghe. Al-Ain a facut o lista a antrenorilor din campionatul Emiratelor Arabe care sunt in pericol dupa slabele performante.

Al-Wahda este pe locul 5 in campionat si a incasat nu mai putin de 11 goluri in ultimele patru meciuri disputate, in conditiile in care obiectivul clubului este castigarea titlului.