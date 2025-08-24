Edi Iordănescu e gata să îl aducă pe fostul jucător de la CFR Cluj și Rapid

Edi Iordănescu vrea să întărească atacul lui Legia Varșovia, iar fostul selecționer al naționalei României s-a orientat către un fost jucător din Superliga, care a trecut pe la CFR Cluj și Rapid.

Edi Iordănescu e gata să îl aducă pe fostul jucător de la Rapid și CFR Cluj

Este vorba despre Ermal Krasniqi, care a plecat de la Rapid în vara lui 2024, după ce Sparta Praga le-a achitat giuleștenilor două milioane de euro în schimbul său.

Jucătorul kosovar a ieșit din planurile formației din Cehia și este foarte aproape să semneze cu echipa condusă de Edi Iordănescu.

