Edi Iordănescu e gata să îl aducă pe fostul jucător de la CFR Cluj și Rapid

Alexandru Hațieganu
Edi Iordănescu este foarte aproape de aduce un fost jucător din Superliga la Rapid și CFR Cluj.

Edi Iordănescu vrea să întărească atacul lui Legia Varșovia, iar fostul selecționer al naționalei României s-a orientat către un fost jucător din Superliga, care a trecut pe la CFR Cluj și Rapid.

Edi Iordănescu e gata să îl aducă pe fostul jucător de la Rapid și CFR Cluj

Este vorba despre Ermal Krasniqi, care a plecat de la Rapid în vara lui 2024, după ce Sparta Praga le-a achitat giuleștenilor două milioane de euro în schimbul său.

Jucătorul kosovar a ieșit din planurile formației din Cehia și este foarte aproape să semneze cu echipa condusă de Edi Iordănescu.

„Paweł Gołaszewski, jurnalist la săptămânalul 'Piłka Nożna', apropiat de Legia Varșovia, a confirmat și el că transferul lui Krasniqi este o chestiune serioasă.

Ermal Krasniqi are două apariții și un gol în acest sezon. Sezonul trecut, a jucat în 43 de meciuri, marcând cinci goluri și cinci pase decisive. Jucătorul în vârstă de 26 de ani are, de asemenea, 106 apariții pentru FC Ballkani, marcând 39 de goluri pentru club”, au scris polonezii.

1,8 milioane de euro este cota lui Ermal Krasniqi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

