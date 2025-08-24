Partida de azi le pune față în față pe ocupanta locului 1, Craiova, și Petrolul, formație aflată pe poziția a 10-a. Între cele două echipe este o diferență de 10 puncte, oltenii acumulând 16 puncte după primele 6 etape, în timp ce petroliștii au acumulat doar 6 puncte.



Petrolul lui Ciobotariu are o singură victorie în acest campionat, 3-0 cu nou-promovata Metaloglobus.



Universitatea vine după victoria de la Miercurea Ciuc din campionat, 1-2, dar și după o victorie importantă în Conference League, 1-2, la Istanbul, contra formației turce Basaksehir.



Universitatea Craiova - Petrolul | Echipe probabile:



Universitatea Craiova - sistem 1-3-5-2: S. Lung - Mogoș, Screciu, Stefanovic - Rădulescu, Al. Crețu, Anzor, D. Matei, F. Ștefan - Houri, Nsimba



Antrenor : Mirel Rădoi



Petrolul- sistem 1-4-3-3: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Prce - Jyry, Mateiu, D. Paraschiv - Doukansy, Doumtsios, Grozav



Antrenor: Liviu Ciobotariu



Casele de pariuri o dau favorită pe Craiova la victorie, cu o cotă de 1.67.



Egalul - 3.90



Victorie Petrolul 5.80



Pauză sau final X - 1.78



Cel mai pariat scor corect la această partidă este 1-0 pentru gazde, și are o cotă de 5.90.



Universitatea a câștigat toate cele 3 partide de pe propriul teren în acest debut de campionat, a marcat șase goluri și a primit două.



O singură dată s-au întâlnit Mirel Rădoi și Liviu Ciobotariu în postura de tehnicieni, iar rezultatul a fost unul de egalitate.



În ultimele 10 confruntări directe, Craiova a câștigat șase partide, Petrolul două, iar alte două partide s-au terminat nedecise.



Meciul va fi condus de Florin Andrei, arbitru care acordă în medie 4,88 cartonașe galbene pe meci, și 0,29 roșii.



Sugestia Sport:ro



Prima repriză X

