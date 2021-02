Antwerp - Rangers, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Ianis Hagi revine in actiunea din Europa League

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Antwerp si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi se intoarce impreuna cu Rangers pentru fazele eliminatorii din Europa League.

Belgienii de la Antwerp sunt pe locul 2 in clasamentul intern, cu 47 de puncte, dupa 27 de etape jucate, fiind la 13 puncte de liderul Club Brugge, care are un meci mai putin jucat. In ultima partida din campionat, Antwerp a remizat pe terenul lui St. Liege, scor 0-0.

Rangers domina autoritar campionatul si este foarte aproape sa castige titlul. In acest sezon, Ianis Hagi a reusit pentru Rangers 5 goluri si 11 pase decisive.

Baietii lui Gerrard mai au nevoie doar de 4 victorii pentru a-si asigura titlul. In acest moment, echipa lui Iani are 21 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Celtic.