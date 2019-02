ULTIMA ORA | Oferta de 4.000.000 euro pentru un international roman! Fostul stelist Bicfalvi e aproape de transferul carierei

Mijlocasul roman Eric Bicfalvi, in varsta de 31 de ani, poate ajunge la una dintre fortele Rusiei pana la incheierea perioadei de mercato din aceasta tara.

Eric Bicfalvi a impresionat in Rusia, la FC Ural, iar acum poate avea parte de un transfer cu adevarat interesant. Presa din aceasta tara anunta ca Lokomotiv Moscova oferta 4.000.000 euro pentru fotbalistul aflat in continuare in vederile staffului echipei nationale a Romaniei.

In varsta de 31 de ani, Bicfalvi a jucat de-a lungul carierei la FCSB si Dinamo, iar in acest sezon din Rusia are 18 meciuri, 4 goluri si un assist.

Sports.ru scrie ca Bicfalvi este inlocuitorul ideal pentru Manuel Fernandes (33 de ani), al carui contract cu Lokomotiv va expira la vara. Fernandes este fost international portughez si a mai jucat la Benfica, Everton, Valencia si Besiktas.

In total, Bicfalvi are 56 de meciuri, 16 goluri si 4 assisturi la Ural.

In Rusia, romanul a mai evoluat si pentru Tom Tomsk.