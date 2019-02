Nedelcu, spre MLS! FCSB nu-l regreta pe 'urmasul lui Gica Popescu': "Nu are cum sa joace in fata lui Pintilii!" 

Dragos Nedelcu poate sa plece de la FCSB pana pe 1 martie pentru 2 milioane de euro.

Nemultumit de statutul de rezerva la FCSB, Dragos Nedelcu a decis sa plece de la vicecampioana. Agentul sau a obtinut o hartie semnata de la Becali prin care poate pleca oriunde pentru 2 milioane de euro pana la 1 martie.

Nedelcu a primit o veste buna. Chicago Fire din MLS il vrea, insa totul depinde de plecarea unui jucator american la Montreal Impact, scrie ProSport.

Nedelcu nu mai are loc in actuala formula de la FCSB, anunta Duckadam. Teja vrea sa joace cu un singur inchizator, iar titularul postului este Mihai Pintilii. Legenda Stelei il sfatuieste pe Nedelcu sa plece, daca va primi oferta sperata.

"E greu ca Dragos Nedelcu sa joace in fata lui Pintilii. E vreau ca Steaua sa joace cu un singur inchizator si sa atacam, nu sa fim prudenti cu doi inchizatori in fata fundasilor. Va fi greu pentru el sa joace titular, e mai bine sa-si gaseasca o echipa si sa joace", a spus Duckadam la PROX.

Nedelcu, urmasul lui Gica Popescu in fotbalul romanesc!

Nedelcu a fost transferat de Becali de la Viitorul pentru 2,2 milioane de euro. In acel moment, patronul FCSB il considera pe tanarul mijlocas drept urmasul lui Gica Popescu in fotbalul romanesc.

Totul a pornit de la o declaratie data de Adrian Falub.

"De la Gica Popescu si Lupescu n-am mai vazut un jucator precum Dragos Nedelcu. Face excelent legatura intre compartimentul defensiv si cel ofensiv. Are inteligenta in joc, clarviziune, pase fine si reuseste sa-si puna in valoare colegii", a spus Falub la ProSport live.