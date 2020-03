ULTIMA ORA | Ionut Radu prinde lovitura carierei in plina pandemie! Portarul roman va schimba din nou echipa in vara! Unde va juca

Ionut Radu va schimba din nou echipa in vara.

Internationalul roman, Ionut Radu, va schimba din nou echipa in aceastra. Portarul care apartine de Inter, a fost imprumutat in aceasta iarna la Parma, insa nu a apucat sa debuteze pana acum pentru acestia,ia Tutto Mercato scrie ca portarul de 22 de ani va reveni la Inter din vara. Echipa antrenata de Antonio Conte a decis sa ii ofere o sansa lui Radu pentru a se bate la un post de titular cu Handanovic care va intra in ultimul an de contract cu Inter.

"Inter crede in Radu pentru anul viitor", titreaza cei de la Tutto Mercato.