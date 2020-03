Inter i-a decis viitorul lui Ionut Radu! Ce se intampla cu portarul roman din sezonul viitor

Unde va apara Ionut Radu din sezonul viitor.

Portarul celor de la Inter, Ionut Radu, este imprumutat in acest moment la Parma. Dupa o perioada in care a fost titular la Genoa, acesta a decis sa plece din cauza faptului ca locul intre buturi i-a fost luat de Mattia Perin. Conducerea celor de la Inter a decis ca Ionut Radu sa devina al doilea portar din sezonul viitor. Potrivit celor de le Tuttosport, Inter se va baza in continuare pe Samir Handanovic, iar Radu va fi rezerva acestuia. Decizia de a pleca de la Genoa, i-a apartinut in totalitate lui Radu, iar acest lucru a fost confirmat si de directorul sportiv al celor de la Genoa, Francesco Marroccu.

"Toate mutarile au fost realizate in interesul lui Genoa. Astazi, multi jucatori decid sa stea si sa lupte pentru locul lor de titulari, intr-un lot numeros. Multi jucatori importanti joaca putin cand noi transferuri se realizeaza, insa nimeni nu le propune sa plece. Nu l-am indepartat pe Radu. Radu putea sa ramana, ne-am fi bucurat sa il pasatram. A fost alegerea lui. Noi ne-am purtat corect", a declarat directorul sportiv al celor de la Genoa.