"Radu traieste rau la Parma!" Ionut Radu se afla intr-o situatie dificila! Dezvaluiri de ultim moment facute de agentul jucatorului! Ce se intampla cu portarul roman

Agentul lui Radu a vorbit despre situatia fotbalistului.

Ionut Radu a plecat in aceasta iarna de la Genoa, dupa ce acestia l-au adus pe Mattia Perin de la Juventus, iar sansele portarului roman sa mai apere erau aproape minime. Radu a prins in ultimul moment un transfer la Parma, iar toata lumea se gandea ca va juca titular, insa nu a fost deloc asa. Antrenorul celor de la Parma, Roberto D'Aversa, a decis sa mizeze pe Simone Colombi, ceea ce a surprins pe toata lumea, inclusiv pe Radu si agentul sau.

Radu nu a jucat niciun meci pentru Parma de cand s-a transferat, chiar daca a fost inclus in programul echipei cu Cagliari, Lazio si Sassuolo. Agentul portarului roman, Oscar Damiani a vorbit despre situatia lui Radu si spune ca nu se astepta la asa ceva, dar in momentul in care Parma va fi conta pe el, acesta va fi pregatit.

"Niciunul dintre noi nu se astepta la aceasta situatie! Am crezut cu totii ca Parma i-a gasit un loc. Desi este un baiat inteligent si un profesionist, Radu traieste rau la Parma. Dar va fi gata in caz de nevoie! Programul prevede intoarcerea la Inter", a declarat agentul lui Radu la emisiunea Radio Sportiva.

