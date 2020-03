"Ar trebui sa fim dispusi sa facem sacrificii!" Ionut Radu, aflat in Italia, a oferit prima reactie dupa declansarea pandemiei de coronavirus

Campionatul de fotbal al Italiei este intrerupt din cauza Covid-19.

Pandemia de coronavirus face numeroase victime in intreaga lumea, insa Italia e una dintre cele mai afectate tari. Ionut Radu se afla in Peninsula, iar cum fotbalul este suspendat, portarul roman se antreneaza la domiciliu in aceasta perioada. Radu a vorbit pentru prima data despre criza de Covid-19.

"Este o situatie complicata la care, cu siguranta, nimeni nu se astepta si pentru care ar trebui sa fim dispusi sa facem anumite "sacrificii". Totusi, ar trebui sa fim capabili sa vedem si partea buna "lucrurilor". Cand toate vor reveni la locul lor, vom pretui orice lucru minor la alt nivel, natura, relatiile interumane, mersul la restaurant, la fotbal cu baietii sau la shopiing cu fetele...", a scris Radu pe contul sau de Instagram.