"E inexplicabil". Florin Răducioiu a pus tunurile pe un fotbalist de la FCSB

Liderul s-a impus la capătul unui meci cu trei eliminări, dintre care două de la gazde. FCSB a deschis scorul prin Florinel Coman (6).

Oaspeţii au intrat excelent în repriza secundă, egalând după 22 de secunde, prin Francesco Margiotta (46). Echipa antrenată de Elias Charalambous a trecut în avantaj prin golul lui Joyskim Dawa (71), iar FCSB s-a desprins prin golul lui Coman (76), pe contraatac, din pasa lui Octavian Popescu.

FC Botoşani a mai marcat o dată până la final, prin Reagy Ofosu (90+4), din voleu. FCSB a ajuns la nouă etape consecutive fără înfrângere, şase victorii şi trei egaluri.

Reacție critică la adresa lui Darius Olaru

Darius Olaru a fost eliminat în minutul 90+1, pentru o intrare dură a lui Jaly Mouaddib. Iniţial, căpitanul liderului primise cartonaş galben, dar la semnalizarea VAR-ului a schimbat cartonaşul în roşu.

Florin Răducioiu a vorbit în termeni duri despre faultul comis de Darius Olaru, care va lipsi următoarele două etape din cauza eliminării.

"Nu pot să înțeleg ce i-a trecut prin minte. E o decizie corectă, faultul e dur. A intrat cu picioarele în față, e inexplicabil ce face acolo", a spus fostul internațional român.

Darius Olaru a explicat eliminarea sa

Fotbalistul a vorbit după meci despre cartonașul roșu primit de la Cătălin Ion Buși, ”centralul partidei”, dar și despre evoluția vicecampioanei de pe Arena Națională.

”Din păcate am luat acel cartonaș roșu. Dar am făcut o partidă bună. Am alergat unul pentru celălalt în această seară. Am alergat foarte mult și per total am meritat victoria.

Nu am realizat, sincer, pe moment, dar cum am văzut faza și pe teren și după reluări... Nu știu dacă după reluări domnul arbitru își poate da seama de intensitate. Eu cred că nu i-am prins piciorul deloc. Nu a fost full contact, nu i-am prins deloc piciorul. Cred că a dat mai mult pentru intrare”, a spus Darius Olaru după meci.