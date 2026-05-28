Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea știe ce a făcut bine în meciul cu Eva Lys din turul secund al turneului de la Roland Garros, câștigat cu 6-3, 6-0.

Ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca s-a încheiat în maniera perfectă pentru tenisul românesc: Sorana Cîrstea a ieșit campioană, și nu oricum, ci după o finală în care a învins o campioană de Grand Slam, Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2.

Între Sorana Cîrstea și Transylvania Open nu a exista însă dintotdeauna o relație ideală, românca fiind eliminată încă din runda inaugurală, în primele două participări.

Sorana Cîrstea a devenit „coșmarul” Evei Lys. Românca a eliminat-o pe germancă în primele două turnee de mare șlem ale anului

În 2023, tocmai germanca Eva Lys a fost cea care a învins-o pe Sorana Cîrstea, 6-3, 6-3. Pentru acel rezultat, Lys a fost „pedepsită” de două ori în turneele de mare șlem din acest an.

Sorana Cîrstea a învins-o, revenind de la 0-1 la seturi, în primul tur al Openului Australian 2026, 3-6, 6-4, 6-3, iar turul secund de la Roland Garros nu a făcut decât să confirme superioritatea româncei.

Cîrstea a dispus de Lys, 6-3, 6-0, într-un meci controlat, încheiat cu o serie uluitoare de unsprezece game-uri apropiate la rând.

Confruntarea s-a încheiat cu un salut călduros între cele două jucătoare la fileu, Sorana Cîrstea și Eva Lys îmbrățișându-se la capătul întâlnirii.

Cîrstea, „mândră” de modul în care a schimbat, din mers, tactica meciului cu Lys

După meci, Sorana Cîrstea și-a comentat prestația care i-a adus cea de-a doua revanșă contra jucătoarei din Germania.

„Am fost un meci bun. Nu știu dacă l-am început temător sau doar defensiv. La 3-1, am încercat să schimb, să joc mai înalt, să îmi acord mai mult timp. De acolo, lucrurile au început să se așeze pentru mine. Am făcut un meci foarte bun, de care sunt mândră,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.

„În momentul acesta, toată atenția e ațintită asupra partidei următoare contra argentiniencei Solana Sierra. O jucătoare destul de periculoasă. Nu a fost chiar o surpriză atât de mare că a bătut-o pe Paolini. Știu ce poate să joace. Voi pregăti meciul cu echipa și sper ca vineri să am un parcurs bun din nou,” a completat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea va înfrunta vineri, 29 mai, o jucătoare mai slab clasată cu cincizeci de locuri în ierarhia WTA. Partida cu Solana Sierra va conta pentru calificarea în optimile de finală ale turneului de mare șlem din capitala Franței.

