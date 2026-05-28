Ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca s-a încheiat în maniera perfectă pentru tenisul românesc: Sorana Cîrstea a ieșit campioană, și nu oricum, ci după o finală în care a învins o campioană de Grand Slam, Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2.

Între Sorana Cîrstea și Transylvania Open nu a exista însă dintotdeauna o relație ideală, românca fiind eliminată încă din runda inaugurală, în primele două participări.

Sorana Cîrstea a devenit „coșmarul” Evei Lys. Românca a eliminat-o pe germancă în primele două turnee de mare șlem ale anului

În 2023, tocmai germanca Eva Lys a fost cea care a învins-o pe Sorana Cîrstea, 6-3, 6-3. Pentru acel rezultat, Lys a fost „pedepsită” de două ori în turneele de mare șlem din acest an.

Sorana Cîrstea a învins-o, revenind de la 0-1 la seturi, în primul tur al Openului Australian 2026, 3-6, 6-4, 6-3, iar turul secund de la Roland Garros nu a făcut decât să confirme superioritatea româncei.

Cîrstea a dispus de Lys, 6-3, 6-0, într-un meci controlat, încheiat cu o serie uluitoare de unsprezece game-uri apropiate la rând.

Confruntarea s-a încheiat cu un salut călduros între cele două jucătoare la fileu, Sorana Cîrstea și Eva Lys îmbrățișându-se la capătul întâlnirii.