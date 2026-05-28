Universitatea Craiova și-a stabilit prima țintă după event! Oltenii vor un jucător din ”curtea” lui U Cluj

Formația din Bănie va începe sezonul european încă din primul tur preliminar Champions League, iar oltenii au nevoie de întăriri.

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a venit cu o primă propunere de jucător pentru formația din Bănie. Potrivit 3minute.net, legendarul fotbalist al Craiovei Maxima crede că Universitatea Craiova ar trebui să îl oferteze pe Mouhamadou Drammeh, fotbalistul celor de la U Cluj.

Președintele onorific al Universității Craiova l-a inclus chiar pe Drammeh în echipa sezonului din Superliga, chiar dacă la Universitatea Craiova, fotbalistul din Gambia l-ar avea adversar pe post pe Anzor Mekvabishvili.

Georgianul a anunțat însă că ar putea pleca de la formația din Bănie în această vară, mai ales că au apărut zvonuri legate de un posibil interes venit din La Liga. Astfel, Drammeh ar fi o variantă reală pentru olteni.

În vârstă de 27 de ani, Drammeh este cotat la 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Mijlocașul a început fotbalul la academia lui Stade Reims, iar înainte de a ajunge la U Cluj, a mai evoluat pentru formații precum Vejle și FC Sochaux.

În acest sezon, Drammeh și-a făcut apariția în 32 de meciuri și a contribuit cu cinci goluri și două pase decisive.