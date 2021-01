EXCLUSIV | Luckassen PLEACA de la Viitorul! Lovitura importanta data de Hagi dupa numai 6 luni! Detalii de ultima ora

Luckassen se desparte de Viitorul dupa doar 6 luni!

Olandezul in varsta de 27 de ani se afla deja in Turcia pentru a finaliza transferul la Kayserispor, anunta jurnalistul Sport.ro Emanuel Rosu pe site-ul sau.

Luckassen, marcator de 9 ori in 18 jocuri in acest sezon, a fost dorit insistent de Petrescu. Afacerea depaseste jumatate de milion de euro.

Inainte sa joace pentru Viitorul, Luckassen a mai trecut in Romania si pe la Poli Iasi. La echipa din Moldova, atacantul a inscris de 5 ori in 15 partide.

Cele mai importante nume din CV-ul lui Luckassen sunt Alkmaar si Slovan Liberec. La echipa din Cehia a jucat 3 ani (2013-2016) si a prins chiar si jocuri in Europa League.

La Kayseri, Luckassen ii va fae concurenta in atac lui Denis Alibec. Accidentat in partida cu Basaksehir, Alibec e asteptat sa revina in cateva saptamani la antrenamentele lui Petrescu.