Transferul lui Ionut Radu, deja facut?! Mesaj de despartire postat de portarul nationalei U21 pe internet: "Am sosit modest la Genoa si am avut norocul sa-mi implinesc visul"

Ionut Radu va apara poarta nationalei U21 la EURO din Italia si San Marino. Inainte de a ajuns sub comanda lui Mirel Radoi, el se va prezenta la lotul de seniori pentru meciurile cu Norvegia si Malta.

Ionut Radu a avut parte de cel mai bun sezon din cariera sa pe plan individual. El a devenit titular in Serie A, la Genoa, si a condus nationala U21 catre EURO din postura de capitan al echipei. Formatia sa de club s-a salvat de la retorgradare in ultima etapa.

Pentru Ionut Radu urmeaza acum o convocare la nationala mare, pentru meciurile cu Norvegia si Malta, pentru ca mai apoi sa "fuga" repede sub comanda lui Mirel Radoi, la reprezentativa U21. El va fi titular la Campionatul European de Tineret U21, din Italia si San Marino.

Vara lui 2019 va veni pentru Ionut Radu si cu un transfer, scrie presa italiana. Jurnalistii din Peninsula scriu de mai multa vreme ca Inter e pregatita sa activeze clauza de rascumparare a goalkeeperului, in valoare de 12.000.000 euro.

Ionut Radu, mesaj de adio?!



Ionut Radu a postat un mesaj pe Instagram dupa incheierea sezonului din Serie A. El a contribuit la salvarea Genoai de la retrogradare.

Mesajul lui Radu trimite cu gandul la un "adio" pentru fanii genovezi.

"Am sosit la Genoa modest si cu spirit de sacrificiu si am avut norocul sa imi implinesc visul, acela de a juca in Serie A. Genoa are o echipa si un stadion fantastic, unde presiunea si greutatile m-au ajutat sa ma dezvolt si sa progresez.

Astazi ma simt mai puternic, mai bun. Meritul apartine antrenorilor care mi-au dat incredere, antrenorului cu portarii, care m-a sustinut si a indurat, coechipierilor mei, dar si suporterilor. Multumesc in mod special familiei, care mi-a fost mereu alaturi", a scris Ionut Radu intr-o postar pe Instagram.