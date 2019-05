Trio TNT pentru al treilea titlu si Europa! Dan Petrescu viseaza la marea lovitura: Budescu-Alibec-Tucudean, in atacul CFR-ului

Campion doi ani la rand cu CFR Cluj, cu o pauza de cateva luni pe banca echipei, timp in care si-a incercat norocul in China, Dan Petrescu vrea acum sa faca performanta si in Europa.

Pentru Dan Petrescu, sezonul urmator vine si cu alta miza decat cea a castigarii titlului Ligii I. Antrenorul vrea sa evolueze din nou la "masa bogatilor" si sa o califice pe CFR Cluj in grupele unei competitii europene. Campioni doi ani la rand, clujenii de la CFR au, insa, nevoie de intariri pentru a putea spera la o calificare in grupele unei competitii europene, mai ales in conditiile in care pe lista posibililor lor adversari apar nume destul de grele.

Dan Petrescu si atacul "TNT"



Dan Petrescu este recunoscut ca fiind un antrenor cu un stil ermetic, preponderent defensiv si extrem de bine organizat. In ciuda acestui lucru, planurile sale pentru noul sezon tin de aducerea unor jucatori care si-au dovedit abilitatile de "toreadori". Pentru ca si Alibec, si Budescu sunt doi fotbalisti spectaculosi si, ar spune unii, poate prea capriciosi pentru o colaborare cu Petrescu.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Dan Petrescu este interesat de aducerea lui Denis Alibec in compartimentul ofensiv al CFR-ului, din care mai fac parte in acest moment Tucudean, Omrani, Bud, Paun si Deac.

Potrivit sursei citate, CFR nu e dispusa sa plateasca prea multi bani in aceasta vara, astfel ca Petrescu se uita catre fotbalisti de calitate care pot veni liberi de contract.

In varsta de 28 de ani, Alibec e sub contract cu Astra, dar clubul giurgiuvean are probleme financiare si, scrie sursa citata, jucatorului i s-a sugerat ideea de a-si depune un memoriu la LPF si FRF.

Pe de alta parte, Alibec ar avea o relatie buna cu Ioan Niculae, considerand ca Astra i-a intins o mana de ajutor dupa perioada nefasta de la FCSB, si nu ar vrea sa "tradeze" in acest fel.

Petrescu: "Pentru Budescu schimb sistemul"



O alta tinta a lui Petrescu este si Constantin Budescu, dar si acesta este un jucator greu de adus. El se afla sub contract cu Al Shabab pana in 2021. Totusi, viitorul lui Budescu la echipa saudita a devenit incert dupa plecarea lui Marius Sumudica de la carma echipei.

Petrescu spunea in urma cu circa doua luni ca pentru Budescu "ar schimba sistemul de joc la CFR".

CFR, sanse mari sa-l tina pe Tucudean

George Tucudean, golgheterul CFR-ului, a avut un sezon bun si a intrat la un moment dat chiar pe radarul francezilor de la Nantes. Totusi, un transfer pare sa fie destul de departe in acest moment. Motivul? Problemele de sanatate avute de atacant in ultima perioada i-au speriat pe multi.