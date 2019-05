Imagini INCREDIBILE cu Cristian Fabbiani! Cum arata acum fostul fotbalist de la CFR Cluj! Unde a ajuns sa joace si cate kilograme are!

Fostul fotbalist de la CFR Cluj a ajuns la Club Deportivo Melo.

Cristian Fabbiani a fost fotbalistul celor de la CFR Cluj in periaoda 2007-2010, timp in care a marcat 11 goluri in Liga 1. Fotbalistul a ajuns la 35 de ani si joaca acum in liga a 4-a din Argentina, la Club Deportivo Melo.

"Capcaunul" este golgheterul formatiei cu 11 reusite, insa pare ca a pierdut lupta cu kilogramele. Presa din Argentina scrie ca Fabbiani depaseste 115 kilograme.

Asi como lo ven con este mismo fisico, Cristian Fabbiani es uno de los jugadores más importante de #DeportivoMerlo y en la #PrimeraC en la mayoría de los partidos marcó la diferencia. Una pena que por poco profesional no pueda tener otro final futbolistico. pic.twitter.com/FirWZ8dTAh — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) May 28, 2019

