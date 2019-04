Tamas, calcat in picioare de jurnalistii israelieni: "Betiv iresponsabil, violent si periculos!"

Gabi Tamas a stat 7 zile dupa gratii in Israel, dupa ce a condus beat, cu peste 200 km/h, fara sa aiba un permis de conducere valabil.

Dupa 7 zile petrecute in spatele gratiilor, Tamas a fost trimis in arest la domiciliu, si lucrurile par sa intre in normal pentru fotbalistul roman. Fanii lui Hapoel sunt alaturi de el, iar clubul a transmis ca Tamas ramane in continuare un jucator important pentru echipa.

Faptul ca lucrurile au fost trecute atat de usor cu vederea de catre oficialii clubului Hapoel Haifa i-a scos din sarite pe ziaristii israelieni.

"Ceva foarte grav se intampla in fotbalul din Israel. Fanii sustin betivi iresponsabili, cluburile pastreaza jucatori mincinosi, alcoolici, violenti si periculosi doar pentru ca au ceva talent in picioare. Daca oameni obisnuiti s-ar fi purtat asa, ar fi fost imediat repudiati. Si uitam ca acesti actori, fie ca ne place sau nu, sunt un model, uitam ca tinerii se uita la ei ca la niste zei. Vor sa fie si sa arate ca ei. Si nu credem ca ne dorim sa se comporte asa!"

"Fanii lui Hapoel s-au adunat in aceasta saptamana la geamul lui Tamas si i-au cantat serenade. I-au adresat cuvinte de dragoste si incurajare, au aprins si artificii pentru a face totul si mai romantic. Ar fi fost un gest miscator al fanilor daca ar fi sustinut un jucator aflat in dificultate, nu un betiv, care si-ar fi putut bate joc intr-o secunda de intreaga sa viata deoarece a fost prea idiot si nu a apasat un buton pe telefon pentru a comanda un taxi", scrie publicatia Ynet.co.il, citata de Digisport.