CSM Bucuresti, sanse minime pentru FINAL FOUR: 26-31 in meciul tur cu Metz!

CSM Bucuresti a pierdut la cinci goluri diferenta mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

CSM Bucuresti 26-31 Metz

Dupa trei calificari consecutive in Final Four, CSM Bucuresti are sanse mici sa treaca de sferturi in acest sezon.

CSM a pierdut la cinci goluri diferenta mansa tur a sferturilor de finala, 26-31 cu Metz, intr-un meci disputat in sala Dinamo din Bucuresti.

Metz a inceput cu un 5-0 (min. 7), apoi scorul a fost 6-1 (8), campioana Romaniei reusind sa revina in meci dupa cinci goluri consecutive, 6-6 (16). Dupa 7-7, Metz a preluat din nou controlul partidei si s-a desprins pe tabela, la pauza avand 14-11.

Oaspetele au avut 19-13 (37), dar CSM Bucuresti s-a apropiat la doua goluri, 21-23 (47), fara a reusi sa micsoreze mai mult ecartul. Pe final, alergand dupa o egalare iluzorie, ''tigroaicele'' au comis noi greseli, iar scorul a luat proportii, Metz castigand cu 31-26, un scor aproape insurmontabil in conditiile actuale.

CSM Bucuresti a acuzat lipsa pieselor de baza Cristina Neagu, Amanda Kurtovic si Dragana Cvijic, toate accidentate, in timp ce Lekic si Mehmedovic au evoluat nerefacute, iar alte jucatoare au fost iesite din forma.

Pentru CSM Bucuresti au marcat Jovanka Radicevic 10 goluri, Andrea Lekic 9, Barbara Lazovic 3, Oana Manea 1, Majda Mehmedovic 1, Elizabeth Omoregie 1, Iulia Curea 1.

CSM Bucuresti mai are sanse foarte mici la castigarea titlului in Romania si sta la mana hazardului. SCM Ramnicu Valcea trebuie sa se incurce, iar CSM sa profite.

Cum in campionat lucrurile nu stau ideal pentru cel mai bogat club din Romania, salvarea poate veni din Liga Campionilor. CSM Bucuresti are sansa celui de-al patrulea Final Four consecutiv, insa pentru asta va trebui sa treaca de una dintre cele mai in forma echipe de pe continent!

CSM Bucuresti joaca cu Metz Handball in sferturile Ligii.

Meciul tur este programat vineri seara, ora 19:00, in sala Dinamo.

"Vine una dintre cele mai bune echipe din Europa si va fi o batalie mare. Cu totii credem ca le putem bate in 120 de minute. Primul meci de vineri, de aici din Bucuresti, este doar prima repriza", a spus Dragan Djukic intr-o conferinta de presa.

Cristina Neagu, cea mai valoroasa jucatoare a lumii, isi va sprijini colegele din tribune, ea fiind in recuperare.

Metz are 7 campioane mondiale



Metz a pierdut ultimul meci din campionatul intern, scor 33-36 cu Brest. In aceasta partida, antrenorul Emmanuel Mayonnade a odihnit, insa, mai multe jucatoare.

Metz are 7 campioane mondiale in lot: Laura Glauser, Gnosiane Niombla, Grace Zaadi, Astride N'Gouan, Manon Houette, Orlane Kanor si Beatrice Edwige.