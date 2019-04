Isi iau adio de la magician! FCSB se desparte de cel mai varstnic jucator din lot! Ce se va intampla cu Teixeira din vara

FCSB se va desparti ce veteranul Filipe Teixeira la finalul sezonului. Portughezul trecut de-a lungul carierei si pe la PSG va implini 39 de ani!

Filipe Teixeira merge pe 39 de ani si este cel mai varstnic jucator din Liga I si totodata de la FCSB. Jucatorul portughez se afla in ultimele luni de contract cu FCSB, iar din vara se va desparti de formatia ros-albastra, anunta Digi.

Teixeira a primit o oferta de prelungire a contractului in iarna dupa ce FCSB a ajuns la o intelegere cu sponsorul principal al echipei, dar acest lucru este greu de repetate si in vara, mai ales in conditiile in care prestatiile mijlocasului nu s-au mai ridicat la nivelul celor de altadata.

Filipe Teixeira a ajuns la FCSB in 2017, dupa ce a mai jucat in Romania la FC Brasov, Rapid si Astra Giurgiu.

S-ar putea retrage la vara



Filipe Teixeira va implini 39 de ani in toamna. In ultima perioada, forma sa fizica s-a deteriorat vizibil, acesta neavand suflul de altadata. In plus, si accidentarile i-au cam dat batai de cap.

Din vara, Teixeira ar putea decide sa agate ghetele de fotbal in cui, in cazul in care nu va mai primi o oferta tentanta. Pe de alta parte, la 39 de ani este greu de crezut ca el va mai primi oferte la nivelul primului esalon.

26 meciuri si 2 goluri are Teixeira in acest sezon, in toate competitiile.

VEZI SI:



**"Urmatorul pas ar trebui sa fie Barcelona!" Marin, cel mai tare transfer din ultimul deceniu

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube