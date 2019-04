Eugenie Bouchard, DECIZIE RADICALA. Ce a hotarat in urma dezamagirilor de la Miami si Indian Wells. FOTO

Eugenie Bouchard e dezamagita de rezultatele recente.

Bouchard se lupta cu Simona Halep pentru finala de la Wimbledon si un loc pe podiumul WTA. Intre timp, Halep a cucerit primul Grand Slam din cariera si a fost numarul 1 in lume, in timp ce cariera lui Bouchard a intrat in declin.

Eugenie Bouchard a decis acum sa ia o pauza pe termen nelimitat din tenis in urma dezamagirilor de la Miami si Indian Wells. Ea s-a retras de la turneele de la Monterrey si Bogota, unde era inscrisa. Bouchard nu s-a inscris nici la Madri si Roma sau la alte turnee in sezonul de zgura, altfel ca sunt sanse mici ca ea sa participe si la Roland Garros fara un turneu de pregatire inainte.

Eugenie Bouchard ocupa locul 76 in clasamentul WTA.



Tennis.Life anunta ca Bouchard se afla la Montreal, acolo unde petrece timp cu familia si a luat o pauza ca sa "sa se insanatoseasca".

In acest timp, antrenorii ei se afla in Marea Britanie si se ocupa de probleme personale, semn ca Eugenie nu va mai reveni pe teren curand.

Presa internationala nu-i plange de mila lui Eugenie Bouchard. Ar putea oricand sa faca o cariera in modeling. Imaginile postate de ea pe retelele de socializare atrag milioane de reactii si ea chiar a declarat ca adora sa faca sedinte foto. VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO