Surpriza uriasa! Keseru, la un pas sa plece de la Ludogorets! Salariu de 1.2 milioane de euro la noua echipa

Keseru ar urma sa castige aproape de 2 ori mai mult la noua echipa!

Claudiu Keseru este la un pas sa se desparta dupa 4 ani de Ludogorets. Atacantul roman de 32 de ani negociaza cu cei de la Trabzonspor, cerand un salariu de 1.2 milioane de euro de la echipa care a terminat pe locul 4 in sezonul precedent, urmand sa joace in Europa League contra celor de la Sparta Praga.

Keseru a intrat in ultimul an de contract cu Ludogorets iar eliminarea in turul 1 preliminar al UEFA Champions League cu Ferencvaros l-a convins sa plece. Doar 500.000 ar trebui sa plateasca Trabzon pentru golgheterul roman, scriu cei de la Sabah.

Keseru a marcat de 24 de ori in sezonul precedent si ar fi coleg la Trabzon cu Tony Nwakaeme, fostul jucator de la Universitatea Cluj si Petrolul Ploiesti.