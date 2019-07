Postolachi a avut nevoie de doar o repriza ca sa impresioneze la Lille! Ce a facut atacantul dorit de nationala Romaniei la primul meci dupa transferul de la PSG

Virgiliu Postolachi a ales sa plece in aceasta vara de la PSG la Lille.

Atacantul pe care Federatia Romana incearca sa-l naturalizeze, Virgiliu Postolachi, a debutat la Lille la doar 3 zile dupa transferul de la Paris Saint-Germain in partida amicala contra portughezilor de la Maritimo, terminata 0-0.

Antrenorul Christophe Galtier, cel care a dus-o pe Lille pe locul 2 in Ligue 1 in sezonul precedent, l-a trimis din primul minut pe Postolachi in atacul echipei iar acesta a ratat cea mai mare ocazie a meciului! In finalul primei reprize, Postolachi a sutat periculos dupa pasa lui Rafael Leao, insa portarul celor de la Maritimo a reusit sa blocheze.

Postolachi a fost tinut pe teren pana in minutul 66, cand Galtier a decis sa schimbe toata linia de atac a echipei.

