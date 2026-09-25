Nicolae Stanciu are șanse mari să se întoarcă în Superliga României, fiind dorit de cel puțin două echipe, de FCSB și de U Cluj. Clubul bucureștean, preluat recent de Laurențiu Reghecampf, l-a pus pe lista de priorități pe căpitanul naționalei, al cărui contract cu formația chineză DL Yingbo expiră în curând, în luna noiembrie, când se termină campionatul din Asia.

FCSB vrea să îl transfere pe Nicolae Stanciu. DL Yingbo, mutare prin care știa că românul va pleca?!

La ora actuală, Nicole Stanciu are 11 goluri și patru pase decisive în 25 de meciuri jucate în tricoul lui DL Yingbo. În plus, el, în ciuda vârstei, de 33 de ani, are o cotă de 1,8 milioane de euro conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Va fi o pierdere importantă pentru formația DL Yingbo plecarea lui Nicolae Stanciu și, se pare, că echipa chineză l-a transferat pe fotbalistul care poate să îi ia locul în echipă românului. Până să fie adusă în discuție posibilitatea că mijlocașul român se va întoarce în România, gruparea din Asia a decis să îl împrumute pe Pedro Delgado.

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Mijlocaș ofensiv portughez, Delgado, în vârstă de 29 de ani, a fost adus sub formă de împrumut, de la Shandong Taishan, dar este posibil să fie cumpărat definitiv poate, dacă va convinge.

De altfel, în primele șase meciuri în care a jucat, el a marcat un gol! În CV-ul celui care poate fi înlocuitorul lui Nicolae Stanciu figurează echipe importante în perioada în care acesta era tânăr, precum Inter Milano Primavera sau Sporting Lisabona B.

Cu toate acestea, Pedro Delgado are o cotă de piață de 150.000 de euro acum.