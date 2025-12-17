Jucătorul Ianis Hagi a votat pentru România la premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător. Hagi i-a votat în ordine pe Lamine Yamal, Raphinha şi Ousmane Dembele, ultimul fiind desemnat câştigător.



Ianis Hagi i-a votat pe Lamine Yamal, Raphinha și Ousmane Dembele



În schimb, în topul selecţionerului Mircea Lucescu nu s-a aflat Dembele, ci, în ordine, Harry Kane, Raphinha şi Kylian Mbappe.



La antrenori, Ianis Hagi i-a votat pe Luis Enrique (cel care a şi câştigat), Hansi Flick şi Enzo Maresca, în timp ce Mircea Lucescu i-a preferat pe Luis Enrique, Mikel Arteta şi Hansi Flick.



Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat trofeul FIFA The Best, decernat celui mai bun fotbalist al anului. În septembrie, francezul a câştigat şi Balonul de Aur, scrie News.ro.



La antrenori, câştigător a fost Luis Enrique (PSG).

