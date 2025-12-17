Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, arena „Tupraș Stadium”, cu o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.



Câștigătoarea meciului Turcia - România va întâlni în finala barajului, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida de la Istanbul va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.



Ianis Hagi se pune în gardă înainte de Turcia - România: „Nu există altă variantă!”



Înaintea acestei confruntări de foc, Ianis Hagi a transmis un mesaj ferm și lipsit de echivoc. Internaționalul român spune că obiectivul naționalei este calificarea la Campionatul Mondial. Fără scuze, fără variante de rezervă.



„Abia aștept luna martie. Și aici, în Turcia, se vorbește foarte mult despre acest meci. Nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conștienți de forța adversarului, dar victoria cu Austria a confirmat că putem bate echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă”, a declarat Ianis Hagi, potrivit FRF TV.



Mijlocașul României spune că, imediat după tragerea la sorți, gândul său a fost unul singur. „Primul lucru la care m-am gândit a fost că trebuie să îi batem pe turci și să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America. Privesc cu optimism partidele din play-off. Turcia este o echipă care seamănă cu noi, un mix de jucători tineri și experimentați. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial și nu ne dorim să ne oprim aici.”



Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 și se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

