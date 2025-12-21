Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

David Popovici, dublu campion mondial și dublu campion european Under-23 în 2025, este cel mai bun sportiv, atât la natație, cât și pe plan național.



Camelia Potec, șefa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a oferit un interviu pe larg pentru agenția Agerpres. Campioana olimpică de la Atena a vorbit și despre superstarul natației mondiale, bucureșteanul David Popovici.



Component al clubului Dinamo, sportivul pregătit de Adrian Rădulescu a avut un an de excepție și, așa cum era de așteptat, e sportivul numărul 1 al forului condus Camelia Potec.

Potec, întrebată despre David Popovici: "Nu e un secret pentru nimeni!" David Popovici, sportivul nr.1



''Vom premia cei mai buni sportivi la începutul anului viitor. Trebuie să vedem, pentru că încep cantonamentele din luna februarie, ba la altitudine, ba la nivelul mării. În funcție de aceste cantonamente vom vedea când vom face gala celor mai buni sportivi. Dar nu este un secret pentru nimeni - David Popovici, care este și sportivul anului în România. Vom avea premiați și la juniori și la celelalte sporturi sărituri în apă și pentatlon. David rămâne, să zic așa, un om extraordinar.

Lăsând la o parte partea sportivă, despre care bineînțeles nu mai avem ce să discutăm, este un om extraordinar, un sportiv de excepție și cel mai important este un sportiv care muncește foarte, foarte mult. Dacă la început în 2022 era deja dublu campion mondial, pentru multă lume din afară a fost o surpriză, dar el a arătat că a rămas cu picioarele pe pământ și își vede în continuare de ceea ce ce iubește să facă, și anume de înot. Este adevărat că în această vară a avut nevoie de o vacanță mai mai lungă, lucru de care noi ne-am bucurat pentru că am înțeles că de asta are nevoie.

S-a reîntors la sfârșit de octombrie în bazin și chiar zilele trecute am aprobat planul de pregătire cu tot ce înseamnă pregătire, recuperare, competiții la care participă și obiectiv final, bineînțeles Campionatele Europene de seniori de la Paris'', a spus Camelia Potec, realeasă în iunie pentru un al patrulea mandat la conducerea federației.



David Popovici va organiza ediția 2026 a evenimentului Sprint With The Stars Romania la bazinul din Otopeni, în data de 17 ianaurie, care se va desfășura în premieră în afara Regatului Unit.

