Erling Haaland, ”vedeta” norvegienilor, a marcat de cinci ori în această partidă, iar Thelo Aasgaard, fotbalistul lui Rangers, a reușit să înscrie patru goluri după ce a fost introdus în minutul 64!



Patru jucători din campionatul României, pe teren în ”șocul serii”



Este un rezultat care intră în istoria neagră a moldovenilor, care au avut în componență mai mulți jucători care evoluează în campionatul României.



Vadim Rață, de la FC Argeș, a fost căpitanul Moldovei la Oslo, în timp ce Virgiliu Postolachi, recent transferat de U Cluj de la CFR Cluj, a fost titular.



Atacantul a fost înlocuit la pauză cu un alt fotbalist din Superligă, Ștefan Bodișteanu, iar tot în repriza secundă a intrat în joc și Daniel Dumbrăvanu, fotbalistul pe care CFR Cluj l-a împrumutat recent în Liga 2, la FC Voluntari.



În urma acestui rezultat, Norvegia rămâne lider în Grupa I, cu 15 puncte și victorii pe linie în preliminarii. Nordicii visează, acum, la Campionatul Mondial din 2026, având în vedere că Italia (cu un meci în minus) este la șase puncte distanță.



Moldova rămâne fără punct după cinci meciuri în Grupa I și confirmă forma slabă arătată și în tur, când a cedat la Chișinău cu 0-5 în fața aceluiași adversar. Pentru "tricolori" urmează o deplasare în Estonia, pe 14 octombrie.

