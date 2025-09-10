Denis Drăguș a deschis scorul după doar două minute și tot el a ”dublat” avantajul oaspeților în minutul 18. Ciprioții au redus din diferență prin Loizou în minutul 29.



Lovitura de grație a fost dată de Charalampos Charalampous în minutul 76, cu un șut imparabil din interiorul careului, la care Horațiu Moldovan nu a putut interveni. Astfel, România pierde două puncte importante în Cipru și Mondialul pare tot mai departe.



Basarab Panduru a ridicat tonul: ”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?”



Basarab Panduru, fostul mare internațional, a răbufnit după această partidă și a criticat în termeni duri jocul naționalei lui Mircea Lucescu. După această partidă, România rămâne cu șapte puncte și este la cinci distanță de următoarele două clasate, Austria și Bosnia.



„E rău! Te chinui și încerci să fii cât de cât echilibrat în momentele, dar te întrebi cum mama naibii am ajuns de suntem atât într-un timp atât de scurt. Deci asta e întrebarea, așa trebuie pusă: cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt? Să arătăm în halul ăsta? Noi, astăzi, avem un mare noroc că nu pierdem meciul ăsta.



Noi am jucat cu unii care joacă un fotbal pe care noi credeam că trebuie să-l jucăm, iar ei ar fi trebuit să joace fotbalul nostru. Noi n-am făcut nimic, am încercat doar niște contraatacuri. Fotbal au jucat ei, iar noi ne-am uitat la ei”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



În luna octombrie, România va disputa un alt meci amical, pe teren propriu, cu Moldova, iar apoi va urma meciul de ”totul sau nimic” cu Austria, pe Arena Națională.



Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă) vor fi ultimele adversare ale României din campania de calificare la Campionatul Mondial, iar meciurile se vor disputa în luna noiembrie.

