VIDEO "Gata, am terminat!" Mircea Lucescu, iritat la conferința din Cipru, după încă un rezultat dezamăgitor

România a remizat în Cipru, scor 2-2, iar tricolorii au șanse minime a de mai încheia pe una dintre primele două poziții din grupa pentru preliminariile CM 2026.

Mircea Lucescu s-a declarat foarte dezamăgit de rezultatul din Cipru, a acuzat din nou arbitrajul și s-a grăbit să plece de la conferința de presă, vizibil iritat.

Mircea Lucescu, iritat la conferința din Cipru, după încă un rezultat dezamăgitor

Deși România se află pe locul 3, cu 5 puncte sub Bosnia și Austria, iar Austria are și un meci mai puțin, Mircea Lucescu continuă să spere la poziția a doua.

"Sunt foarte dezamăgit pentru că știu cum s-a pregătit meciul și știu cât de sigur eram că vom câștiga. Avem și alte meciuri, iar naționala trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau grupului de jucători posibilitatea de a ataca un turneu final. În rest, sunt alte aspecte pe care nu le pot discut aici.

(n.r - întrebat dacă mai speră la locul 2) Dar de ce nu? Austria e cea mai bună echipă. Se poate juca. Să știți că Cipru poate câștiga acasă orice meci. La cum arată Cipru acum și ce calitate au jucătorii lor, au calitatea de a câștiga. Au fost împiedicați la Viena și în Bosnia tot cu arbitrajul. Cum și în seara asta... nu știu pentru ce, că nu pentru Cipru a arbitrat.

Mai există și acea posibilitate de baraj, că d-aia s-a câștigat Liga Națiunilor. Pe urmă, voi vedea ce hotărâre voi lua. Gata, am terminat! Mai mult de atât n-am ce să vă spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu-mi convin. Simt o foarte mare dezamăgire", a spus Mircea Lucescu.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026


Ce meciuri mai are de jucat România în preliminariile CM 2026

  • 12 octombrie, 21:45: România - Austria
  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino
