"Lecce a dat lovitura cu Romario Benzar!" Prima reactie din Italia dupa transferul fundasului de la FCSB

Gigi Becali a anuntat transferul lui Romario Benzar la Lecce pentru 2 milioane de euro.

Dupa 3 ani, Romario Benzar pleaca de la FCSB in Serie A, la Lecce. Clubul italian se intareste in defensiva dupa promovarea in prima liga italiana. Italienii l-au mai adus deja pe turcul Yilmaz si sunt incantati ca au reusit sa aduca acum un jucator din nationala Romaniei.



"Lecce a dat lovitura cu Romario Benzar!"

"Lecce a dat lovitura in apare prin aducerea lui Romario Benzar. E un fundas ce poate sa joace si in linia de mijloc, cu 22 de aparitii in sezonul trecut pentru FCSB. Mai important, Benzar are 15 selectii la nationala Romaniei, pentru care joaca din 2016", scrie jurnalistul italian Alfredo Pedulla.



Becali: L-am vandut pe Romario Benzar cu 2 milioane!

Gigi Becali a anuntat transferul prin intermediul Sport.ro: "L-am vandut pe Romario Benzar cu 2 milioane de euro. Nu ii mai aducem inlocuitor, avem 3 fundasi dreapta in lot", a spus Becali.

Claudiu Belu, jucatorul adus de la Astra in aceasta primavara il va inlocui pe Romario Benzar la FCSB.