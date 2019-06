ROMARIO BENZAR LA LECCE: FCSB i-a transferat deja inlocuitor! Cine ii ia locul fundasului dreapta!

Romario Benzar a fost vandut de Gigi Becali in Serie A, la Lecce, a anuntat patronul FCSB pentru Sport.ro!

Romario Benzar pleaca dupa doi ani de la FCSB. Gigi Becali a anuntat transferul prin intermediul Sport.ro. "Doua milioane de euro iau pe el!", a spus patronul FCSB.



Gigi Becali: Nu ii mai transfer inlocuitor!

Tot Gigi Becali a anuntat ca nu va mai transfera un fundas dreapta in aceasta vara. "Am trei fundasi dreapta in lot, postul e acoperit".



Claudiu Belu, noul fundas dreapta al FCSB!

Favorit pentru postul de titular la FCSB este Claudiu Belu in acest moment. Fundasul s-a despartit in urma cu doua luni de Astra Giurgiu si a semnat cu FCSB, insa nu a apucat sa debuteze. Belu se afla in cantonament cu FCSB la Brasov si a anuntat ca e pregatit sa lupte pentru postul de titular. Misiunea sa este mult mai usoara acum. Balasa este un alt jucator folosit de ros-albastri ca fundas dreapta, insa postul sau este in centru.





"M-am integrat repede, am mai lucrat aici 2 luni inainte de cantonament. Ma inteleg bine cu majoritatea, ne stiam din campionat, am o relatie buna cu toti colegii.

Este un pas important, mai ales ca nu mai am o varsta atat de frageda, sunt constient ca e un pas care m-ar putea ajuta in cariera. Trebuie sa dau totul, sunt matur acum si nu mai am loc de greseli", a spus Claudiu Belu in cantonamentul de la Brasov.



Claudiu Belu, impresionat de Bogdan Andone

Belu a avut cuvinte de lauda pentru noul antrenor al FCSB, Bogdan Andone.

"Bogdan Andone lucreaza foarte mult cu noi tactic, ne ajuta sa ne pozitionam foarte bine in teren si asta ne ajuta foarte mult".



Claudiu Belu, prieten cu Romario Benzar

Belu spunea ieri ca nu se teme de concurenta cu Benzar, pe care il stia de la Timisoara.

Este bine ca am concurenta, e benefic pentru amandoi, sunt prieten cu Romario Benzar, ne cunoastem de la Timisoara", a spus Belu.