Al Ain și Al Saha, printre variantele celor doi români

Marius Șumudică (54 de ani) a antrenat ultima dată pe FC Rapid 1923, despărțindu-se la nouă luni de la numirea sa la cârma echipei, perioadă în care a înregistrat 16 victorii, 11 remize și 11 înfrângeri. Florin Niță (38 de ani) a pierdut convocarea la echipa națională pentru partidele cu Canada și Cipru, după ce nu și-a găsit echipă și se antrenează singur în București, în urma despărțirii de Damac FC. Cei doi au mai colaborat la Gaziantep FK, în sezonul 2023-2024, când pentru clubul turc au mai evoluat românii Alexandru Maxim și Denis Drăguș.



Deși antrenorul a fost în discuții avansate cu mai multe cluburi din Orientul Îndepărtat, iar goalkeeperul este curtat insistent de mai multe echipe din Liga 1, conform infomațiilor deținute de Sport.ro, Marius Șumudică și Florin Niță ar putea ajunge "la pachet" la o echipă din Saudi First Division League, la un club care a evoluat recent în prima divizie saudită.



Cel mai probabil este vorba de Al Ain Saudi Club, care nu a numit încă antrenor, după despărțirea de algerianul Toufik Rouabah, sau de Al Saha Club, care l-a demis pe argentinianul Juan Brown, după retrogradarea din această vară.



Cariere impresionante pentru Șumudică și Niță

Marius Șumudică are o carieră de două decenii în antrenorat, timp în care a pregătit echipele Rapid II București, FC Rapid București, Rocar București, AS Dodu Berceni, Inter Gaz București, Progresul București, Astra Ploiești, FC Farul Constanța, Gloria Bistrița, Kavala FC, FC Vaslui, Universitatea Cluj, Al Shaab, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, Kayserispor, Al Shabab, Gaziantep FK, Caykur Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al Raed și FC Rapid 1923 București. Acesta are în palmares Liga 1 (2015-2016), Supercupa României (2016), calificări în fazele principale ale Europa League și Saudi Professional League - Manager of the Month (decembrie 2018).



Florin Niță a fost sub contract cu echipele Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, FK Pardubice, Gaziantep FK și Damac FC, având în palmares Liga 1 (x2), Cupa României, Cupa Ligii (x2), Supercupa României, Czech First League, Czech Cup, Gala Fotbalului Românesc - Romanian Footballer of the Year (2021), Liga I - Best Goalkeeper (2016-2017) și includerea în Liga I - Team of the Season (2016-2017).

