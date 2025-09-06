"Florin Niță va fi în poartă!" Anunț inedit despre goalkeeper-ul de la EURO 2024

Sparta Praga anunță prezența lui Florin Niță la un meci special
Sparta Praga a anunțat, vineri, că Florin Niță se va număra printre participanții la un meci demonstrativ care va fi organizat pe arena clubului din Cehia, sâmbătă.
Va fi meciul de retragere al lui Wilfried Bony (36 de ani), cel care a jucat la Sparta Praga în perioada 2008-2011. Ivorianul a impresionat și în Anglia, unde a evoluat pentru Swansea și Manchester City.
"Florin Niță, fotbalistul cu 110 meciuri în tricoul nostru și cu o Cupă a Cehiei în palmares, va fi în poartă!", a transmis Sparta Praga.
La meciul de sâmbătă sunt așteptați mai mulți foști jucători de la Sparta Praga, dar și foști colegi ai lui Wilfried Bony, precum Seydou Doumbia, Gervinho, Mohamed Sissoko sau Yaya Touré.
- Ianuarie 2018 - septembrie 2023 este perioada în care Florin Niță a aparținut de Sparta Praga
Florin Niță s-a antrenat recent în București, la Stadionul Arcul de Triumf
Niță, care a împlinit în această vară vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.
Pentru a rămâne în formă, Florin Niță s-a pregătit individual la Stadionul Arcul de Triumf. Administratorii arenei din București au publicat la finalul lunii august.câteva imagini cu fostul goalkeeper de la FCSB și Sparta Praga, alături de un mesaj.
"În această dimineață am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.
Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc.
SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ", a transmis pagina Complexului Sportiv Național "Arcul de Triumf".