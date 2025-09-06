"Florin Niță va fi în poartă!" Anunț inedit despre goalkeeper-ul de la EURO 2024

Sparta Praga anunță prezența lui Florin Niță la un meci special

Sparta Praga a anunțat, vineri, că Florin Niță se va număra printre participanții la un meci demonstrativ care va fi organizat pe arena clubului din Cehia, sâmbătă.



Va fi meciul de retragere al lui Wilfried Bony (36 de ani), cel care a jucat la Sparta Praga în perioada 2008-2011. Ivorianul a impresionat și în Anglia, unde a evoluat pentru Swansea și Manchester City.



"Florin Niță, fotbalistul cu 110 meciuri în tricoul nostru și cu o Cupă a Cehiei în palmares, va fi în poartă!", a transmis Sparta Praga.



La meciul de sâmbătă sunt așteptați mai mulți foști jucători de la Sparta Praga, dar și foști colegi ai lui Wilfried Bony, precum Seydou Doumbia, Gervinho, Mohamed Sissoko sau Yaya Touré.