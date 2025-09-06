"Florin Niță va fi în poartă!" Anunț inedit despre goalkeeper-ul de la EURO 2024

Florin Niță va fi &icirc;n poartă! Anunț inedit despre goalkeeper-ul de la EURO 2024 Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Niță (38 de ani) nu și-a găsit încă echipă după despărțirea de Damac, însă va participa la un meci din Cehia.

TAGS:
florin nitaSparta PragaCehia
Din articol

Sparta Praga anunță prezența lui Florin Niță la un meci special

Sparta Praga a anunțat, vineri, că Florin Niță se va număra printre participanții la un meci demonstrativ care va fi organizat pe arena clubului din Cehia, sâmbătă.

Va fi meciul de retragere al lui Wilfried Bony (36 de ani), cel care a jucat la Sparta Praga în perioada 2008-2011. Ivorianul a impresionat și în Anglia, unde a evoluat pentru Swansea și Manchester City.

"Florin Niță, fotbalistul cu 110 meciuri în tricoul nostru și cu o Cupă a Cehiei în palmares, va fi în poartă!", a transmis Sparta Praga.

La meciul de sâmbătă sunt așteptați mai mulți foști jucători de la Sparta Praga, dar și foști colegi ai lui Wilfried Bony, precum Seydou Doumbia, Gervinho, Mohamed Sissoko sau Yaya Touré.

  • Ianuarie 2018 - septembrie 2023 este perioada în care Florin Niță a aparținut de Sparta Praga

Florin Niță s-a antrenat recent în București, la Stadionul Arcul de Triumf

Niță, care a împlinit în această vară vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.

Pentru a rămâne în formă, Florin Niță s-a pregătit individual la Stadionul Arcul de Triumf. Administratorii arenei din București au publicat la finalul lunii august.câteva imagini cu fostul goalkeeper de la FCSB și Sparta Praga, alături de un mesaj.

"În această dimineață am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.

Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc.

SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ", a transmis pagina Complexului Sportiv Național "Arcul de Triumf".

  • Florin nita arcul de triumf 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ULTIMELE STIRI
Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM! Am trăit s-o vedem și pe-asta
Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM! Am trăit s-o vedem și pe-asta
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi &icirc;n poartă &icirc;n meciul cu Cipru: &bdquo;Să nu credeți asta&rdquo;
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi în poartă în meciul cu Cipru: „Să nu credeți asta”
Tony da Silva vede un &rdquo;new-entry&rdquo; &icirc;n play-off-ul din Superligă: &rdquo;Poate fi o surpriză. S-a &icirc;ntărit&rdquo;
Tony da Silva vede un ”new-entry” în play-off-ul din Superligă: ”Poate fi o surpriză. S-a întărit”
&Icirc;nlocuitorul jucătorului plecat la FCSB e deja OUT de la Farul!
Înlocuitorul jucătorului plecat la FCSB e deja OUT de la Farul!
Horror peste Prut! Cu patru titulari din Superliga Rom&acirc;niei, Moldova a fost distrusă la Chișinău de Israel &icirc;n preliminarii
Horror peste Prut! Cu patru titulari din Superliga României, Moldova a fost distrusă la Chișinău de Israel în preliminarii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!